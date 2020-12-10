Члены группировки «Дженго» публично отреклись от участия в деятельности ОПГ
Несколько активных членов группировки «Дженго» публично отреклись от участия в деятельности ОПГ, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности КР.
По ее данным, ГКНБ были установлены ранее судимые активные члены ОПГ — З.Ж., 1968 года рождения, и М.З., 1983 года рождения, возглавляемые лидером группировки К.Досоновым по прозвищу «Дженго».
«С указанными лицами были проведены профилактические мероприятия. Они публично отреклись от участия в деятельности ОПГ и обязались впредь строго соблюдать законодательство Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.
Мероприятия по нейтрализации деятельности ОПГ продолжаются, подчеркнули в ГКНБ.
Источник: Элгезит
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