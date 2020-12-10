ЦИК: 902 подписи, собранные в поддержку К. Токтосунова признаны недействительными

ЦИК: 902 подписи, собранные в поддержку К. Токтосунова признаны недействительными

Центральная избирательная комиссия признала недействительным 902 подписи при проверке подписных листов кандидата на должность президента Кубанычбека Токтосунова.

Как сообщается на сайте ведомства, Рабочей группой по приему и проверке подписных листов 3 декабря 2020 года от уполномоченного представителя кандидата в президенты были приняты подписные листы с подписями избирателей в поддержку кандидата в количестве 30 тыс. 106 подписей.

При проверке 3 398 подписей избирателей из представленных уполномоченным представителем 30 106 подписей на основании ведомостей проверок, заключений специалистов-почерковедов были выявлены недостоверные подписи избирателей в количестве 902 подписей.

Соответственно, количество подписей избирателей в поддержку кандидата на должность президента Токтосунова Кубанычбека Абдышевича не соответствует количеству установленному избирательным законодательством.

На заседании ЦИК было принято соответствующее решение.

Источник: Элгезит