И.о.президента Талант Мамытов: Россия готова оказать нам помощь по многим вопросам

И.о.президента Талант Мамытов: Россия готова оказать нам помощь по многим вопросам

Исполняющий обязанности президента КР, торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов в ходе рабочей поездки в Российскую Федерацию дал интервью телеканалу «Ала-Тоо 24» Общественной телерадиовещательной корпорации.

И.о.главы государства ответил на актуальные вопросы о двусторонних отношениях с Российской Федерацией, проблемах отечественных трудовых мигрантов, мерах по борьбе с коррупцией, пандемией коронавирусной инфекции и др, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Как отметил Талант Мамытов, по итогам встречи с председателем Государственной Думы Федерального Собрания России Вячеславом Володиным достигнуты хорошие результаты.

На встрече озвучен ряд проблем кыргызстанских трудовых мигрантов, касающихся запрета на въезд определенных граждан Кыргызстана со стороны Федеральной миграционной службы России (так называемый «черный список»), трудностей в получении полиса обязательного медицинского страхования, высокой стоимости билетов на авиаперелеты и др. Также было предложено увеличить количество авиарейсов между двумя странами.

И.о.главы государства подчеркнул, что Вячеслав Володин выразил готовность российской стороны в разрешении указанных вопросов, намечено подписание соответствующих двусторонних соглашений.

И.о.президента добавил, что лекарственных средств для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции в стране имеется в достаточном количестве, вместе с этим российская сторона готова оказать дополнительную помощь.

Талант Мамытов на встрече с Вячеславом Володиным еще раз подтвердил намерение Кыргызстана в полной мере выполнять все международные обязательства в рамках ЕАЭС, ШОС и ОДКБ.

В интервью он заявил о важности продолжения сотрудничества с государствами-членами ЕАЭС.

«У Кыргызстана есть возможности нарастить сотрудничество по всем направлениям. Если взять крупные проекты, то это строительство ГЭС, заводов и фабрик, поставки органической продукции сельскохозяйственного сектора и многое другое», — отметил Талант Мамытов, говоря о больших возможностях для реализации отечественных продуктов на рынке Союза.

Также и. о.главы государства рассказал о встрече с гражданами Кыргызстана в Москве, которым сообщил о создании Совета по вопросам миграции, соотечественников и диаспор за рубежом при Торага Жогорку Кенеша.

«По официальным данным, свыше 700 тысяч соотечественников сейчас трудятся в России и им необходимо создать соответствующие условия. В сфере трудовой миграции имеются множество проблем и создание Совета — один из путей их уменьшения. Совет при Торага через инициирование и принятие необходимых законопроектов парламентом будет решать проблемы наших трудовых мигрантов», — сказал Мамытов.

Он также отметил, что на данный момент одним из важных процессов в Кыргызстане является проведение честных и справедливых президентских выборов и организация референдума.

«Принимаются все меры по проведению открытых и прозрачных выборов, даны соответствующие поручения государственным органам, за ними будут наблюдать и международные наблюдатели», — отметил Мамытов.

И.о. президента подчеркнул важность проводимой конституционной реформы, в ходе которой граждане страны должны определить наиболее подходящую форму правления в стране.

Кроме этого, он высказал свое мнение о мерах по ограничению коррупционных элементов, для чего необходимо разграничить причины, которые приводят к коррупции и исключить человеческий фактор.

Вместе с этим Талант Мамытов напомнил, что в стране идет экономическая амнистия, в рамках которой в бюджет поступают многомиллионные средства.

Источник: Кабар