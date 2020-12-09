(Видео) Банк отобрал ферму и дом. Под Новый год семья осталась на улице

Банк отобрал ферму и дом. Под Новый год семья осталась на улице

В редакцию VB.KG обратились жители Чуйской области - семья Смаиловых. Вечером 8 декабря в их дом пришли судебные приставы в сопровождении спецтехники и охраны. Людей силой выставили их за ворота на мороз. Сейчас они пытаются через прокуратуру и правоохранительные органы оспорить действия представителей власти.

Дом о котором идет речь расположен в селе Пригородное. Еще недавно здесь работало животноводческой хозяйство "Отмок". Фермеры выращивали и забивали крупный и мелкий рогатый скот. Несколько месяцев назад из-за проблем с банком все поголовье пришлось отдать. А теперь потерян и дом, где жил младший брат Болотбека Смаилова с семьей.

Болотбек Смаилов рассказал VB.KG, что начал сотрудничать с "ЭкоИсламикБанк" в 2012 году. Банк приобрел ферму, но по какой-то причине ее оформили ее на другое лицо - ИП Поляков Александр. Смаилов утверждает, что это подставное лицо и он не имеет отношения к имуществу. По договоренности, позже недвижимость должна была перейти Болотбеку Смаилову, но этого так и не произошло. В подтверждение своих слов он предоставил редакции копии платежных чеков. Если верить этим бумагам, именно Болотбек Смаилов регулярно переводил крупные суммы в качестве погашения срочной наценки (термин из банкинга по исламским принципам. Наценкой называют вознаграждение банка) на счета "Эко Исламик Банк".

Теперь, по словам Смаилова, банк утверждает, что их семья никогда не владела фермой. Они лишь работали там в качестве нанятых сотрудников и должны освободить чужое имущество. Позицию банка поддерживают суды, банк выиграл во всех инстанциях. Сейчас осталась последняя надежда - Верховный суд. Смаилов говорит, что несмотря на то, что точка не поставлена в конце ноября они получили уведомление на принудительное выселение.

В документе о выселении, кстати, все фамилии жильцов указаны с ошибками. Судебные приставы, судя по их бумаге, выселяли из дома неких Исмаловых, а не Смаиловых. И это не просто крючкотворство и желание придраться. В юридических документах такая "незначительная" оплошность может привести к катастрофическим последствиям. Поэтому надеемся, что этот недочет лишь на совести судебных приставов, а не судов.

Пока же семья Смаиловых осталась под Новый год на улице. Другого имущества у выселенных людей нет и идти им некуда. Кстати, двое детей в этой семье - они уже довольно взрослые ребята - болеют гемофилией и нуждаются в постоянном лечение.

Редакция VB.KG обратилась в банк за комментарием. Юристы готовят официальный ответ. Предварительно они сообщили, что правота банка подкреплена фактами, документами и доказательствами, справедливость которых признал суд. Данное дело тянется уже ни один год, и банк в своих действиях руководствуется лишь законными основаниями.

Источник: vb.kg