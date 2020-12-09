(Видео) Лукашенко взял на вооружение идею Жапарова?

Лукашенко взял на вооружение идею Жапарова?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил расширить полномочия Всебелорусского народного собрания, сделав его конституционным органом, сообщает Sputnik Беларусь.

"Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать. В правительство и парламент эти полномочия не годятся. Куда их передвигать? А у нас есть Всебелорусское народное собрание. Поэтому некоторые полномочия придется передать", - заявил глава государства на встрече с коллективом Столбцовской центральной районной больницы.

По словам Лукашенко, неправильно "растворять" полномочия главы государства между парламентом, правительством, министрами и губернаторами, поскольку получится "полный бардак", как в середине 1990-х.

"Нужен орган, который бы всех мгновенно стабилизировал. Он будет выступать от имени народа, трудовых коллективов. Это не повторение депутатского корпуса: они как избирались, так и будут", - отметил он.

Повестку народного собрания окончательно сформируют после рождественских праздников, добавил Лукашенко. При этом функции его делегатов расширят: перед ними будут отчитываться чиновники. Президент также предложил избирать делегатов на пятилетний срок.

Отметим, в Кыргызстане Садыр Жапаров и его сторонники предлагают создать в стране Народный курултай, перед которым отчитывались бы ежегодно президент и парламент.

"Народный курултай будет эффективным рычагом в контроле работы власти. Раз в год представители курултая – это около 2 тыс. человек будут собираться и заслушивать годовой отчет у президента и парламента. Тогда и будет народный контроль над властью", - сказал Жапаров.

Источник: vb.kg