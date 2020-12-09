Земли Сарпашева будут выданы малоимущим

Земли Сарпашева будут выданы малоимущим

Финансовая полиция сообщила, что бывший первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев перевел на баланс государства 530 гектаров земли.

Стало известно, что возвращенные земли переданы малоимущим, нуждающимся семьям Торкенского сельского округа Токтогульского района. Это очень правильное решение. У нас полно чиновников, которые незаконно приватизировали земли и оформили на родственников. И их нужно вынудить вернуть государству земли и передать их нуждающимся семьям.

Источник: газета «Майдан.kg» №46 от 09.12.2020 / стр. 9