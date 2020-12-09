Сохранят статус «экс», но…

Ушедшие из власти президенты сохранят статус «экса».
Но будут отменены некоторые привилегии, которые обычно достаются вместе со статусом. Об этом сообщил Болот Токтобаев, руководитель секции «Государственные ветви власти» в составе Конституционного совещания.
По его словам, приставка «экс» означает «бывший». Поэтому статус останется. Но Конституция устранит привилегии и гарантии для бывших президентов.
Ранее прозвучали требования лишить бывших президентов статуса «экс», так как из-за привилегий, которые предусмотрены для них, накладывается большая нагрузка на бюджет страны.
Если будет внесено изменение в Конституцию по статус «экс», оно будет работать только в отношении дальнейших экс-президентов? Или эти поправки будут касаться и Розы Отунбаевой, и Сооронбая Жээнбекова? Это пока неизвестно.
Источник: газета «Майдан.kg» №46 от 09.12.2020 / стр. 8
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