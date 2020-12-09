(Фото) В Бишкеке обсудили оптимизацию госуправления в условиях формирования новой Конституции

В Бишкеке обсудили оптимизацию госуправления в условиях формирования новой Конституции

Сегодня в Академии государственного управления при Президенте состоялся круглый стол на тему: «Оптимизация государственного управления Кыргызской Республики в условиях формирования новой Конституции».

На мероприятии приняли участие видные политики, депутаты Жогорку Кенеша, международные эксперты и политологи.

Целью мероприятия было обсуждение различных видений решения проблемы и путей развития системы государственного управления страны в контексте принятия новой Конституции.

По словам ректора академии управления, профессора Алмазбека Акматалиева, мероприятие проходит в условиях формирования новой Конституции, где есть возможность оптимизировать и реформировать систему государственного управления, с целью эффективного проведения реформ.

«Вопросы формы правления и эффективного государственного управления должны решаться за столом переговоров, с участием видных экспертов, специалистов и опытных людей. Вместо митингов и пикетов, более эффективным будет проведение круглых столов и обсуждений. Именно с этой целью, мы сегодня организовали наш круглый стол, где принимают участие бывшие премьер-министры, министры, действующие депутаты и эксперты. В ходе обсуждений, были высказаны разные мнения и предложения. Так мы намерены придти к идеалу», - сказал он.

Продолжая, профессор отметил, что все предложения и мнения будет укомплектованы и переданы в аппарат президента и в правительство.

«Сегодня были очень хорошие предложения. Были мнения, что в стране необходимо развивать электронное правительство, увеличить полномочия и права органов местного самоуправления. Также были озвучены мнения относительно административно территориальной реформы, где предлагалось увеличить бюджет регионов. Все вышеуказанные рекомендации нами будут собраны и переданы в аппарат президента и в правительство», - сказал он.

В свою очередь экс-премьер министр Темир Сариев отметил, что к вопросу реформирования системы госуправления необходимо подходить с четкими принципами, определяя, прежде всего критерии реформ.

«Реформы и перемены нужны всегда. Жизнь не стоит на месте. Мы в 2012 году проводили аналогичную работу. Тогда нам удалось провести значительную оптимизацию государственного управления. Так если было 580 видов лицензий, нам удалось сократить до 82, или если было более 20 тыс видов госуслуг, мы сумели сократить до 382. Всегда при реформах необходимо применять научный подход и закладывать научный фундамент», - сказал он.

Между тем, депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров высказал мнение, что система гоусправления в Кыргызстане срочно нуждается в реформах. «Прошедшие три революции показали нам, что существующая модель госуправления ничего хорошего не дает. Неважно как мы сегодня будем называть нужные перемены – реформы или же модернизация. Одно понятно точно - нам обязательно нужно провести качественный анализ и выйти на новый уровень управления», - заключил он.

Источник: Кабар