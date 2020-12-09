В Жогорку Кенеше заявили, что кыргызстанцы в Москве вышли на митинг по заказу

Парламентарий ответил на высказывания коллеги Омурбека Текебаева.

Депутат Кыдыралиев всерьез заявил, что «народ хочет» проголосовать на референдуме по вопросу о форме правления в стране

Кыргызстанцы вышли на пикет в Москве по заказу. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Умбеталы Кыдыралиев.

Парламентарий ответил на высказывания коллеги Омурбека Текебаева.

- Мы уважаем Омурбека Чиркешовича, - сказал нардеп. - Он действительно один из выдающихся депутатов в новой истории Кыргызстана. Но я заметил одно: сколько бы мы его ни уважали, он все равно этого не понимает. У него есть такой недостаток. Постоянно говорит свое мнение. Мы сейчас разрабатываем новый законопроект о Конституции. Всегда приглашаем всех для совместного обсуждения вопроса. Омурбек Чиркешович говорит, что когда наша делегация поехала в Москву, мигранты бойкотировали. Мол, такого не было в истории. Они бойкотировали по заказу. Это всем известно. Жили же по Конституции 2010 года. Не могу сказать, что это плохая Конституция. Но фактически она не принесла ничего хорошего. Почему нам препятствуют в вынесении вопросов перед обществом по форме правления, если народ этого хочет?



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