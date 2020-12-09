Каким должен быть настоящий мужчина? - ответ Илима Карыпбекова

Бишкек, "Саясат. kg". "Только так можешь быть настоящим мужчиной для своей женщины, иначе ты не совсем настоящий".

Не совсем настоящий...

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Завоевать любовь можно любой женщины. Ещё сложнее заслужить её уважение. Но самое сложное оказывается дорожить её доверием и беречь это доверие. Когда теряешь её доверие, возвратить, вернуть на место требуется очень много времени, усилий, порою по каплям и годами. Не вернуть её доверие никакими подарками, покупками, словами. Доверие возвращается годами и каждодневными маленькими шагами в её сторону. Не теряйте доверие любимых людей. Только так можешь быть настоящим мужчиной для своей женщины, иначе ты не совсем настоящий. Ну мужчина, но не совсем настоящий.

Илим Карыпбеков, экс-генеральный директор КТРК