Учи русский язык, если хочешь стать мигрантом!

По результатам экзаменов будут выданы специальные сертификаты.

Совет федерации России одобрил законопроект, согласно которому у мигрантов будут принимать экзамен по русскому языку. Согласно документу, отныне находящиеся в России мигранты будут сдавать комплексные экзамены на знание русского языка, истории России и основ российского права. По результатам экзаменов будут выданы специальные сертификаты. Сертификаты будут учтены при приеме на работу мигрантов, при сдаче документов на временное или постоянное пребывание. Поэтому будет не лишним уделить внимание изучению русского языка нашим соотечественникам, планирующим жить и работать в России.

Источник: газета «Майдан.kg» №46 от 09.12.2020 / стр. 8, перевод:gezitter.org