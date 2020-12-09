Кыргызстану планируют выделить вакцину от COVID для 20 %

В Кыргызстане работает научно-техническая группа, которая следит за испытаниями вакцин от COVID по всему миру.

Кыргызстану планируют выделить партию вакцины от COVID, которая будет рассчитана на 20 процентов населения, сообщила на брифинге начальник Управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее словам, в стране создана рабочая группа, которая занимается вопросами вакцинации. В сентябре КР присоединилась к Глобальному механизму обеспечения доступности вакцин против COVID-19 (COVAX).

"Есть определенный портфель вакцин, рассматривается около восьми препаратов. Сейчас третий и четвертый этапы проходят две вакцины - Moderna и Pfiser. В рамках механизма, в котором участвует более 90 стран, отмечено, что Кыргызстану выделят вакцину для иммунизации 20 процентов населения", - сообщила Акматова.

Она добавила, что научно-техническая группа по иммунизации следит за разработкой вакцин в России, Турции, Китае и других странах.

Источник - ru.sputnik.kg