Работа Конституционного совещания проходит открыто – Токтобаев

Наши двери заседаний открыты для предложений от граждан.

Об этом на брифинге сообщил руководитель секции «Органы государственной власти» конституционного совещания Болот Токтобаев.

По его словам, 1,5-2 часа заседания отводится на рассмотрение обращений и предложений граждан.

«Некоторые СМИ пишут, что наши собрания проходят в закрытом режиме – это не так. Мы открыты для предложений и обращений. Мы рассмотрели свыше 200 обращений от граждан. У нас на секции обсуждаются и дискуссируются все обращения. Работа секции остается в рамках заданной темы – гармония власти, баланс государственной власти и противовесы», - сообщил Токтобаев.

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