Отдельные полосы для общественного транспорта теперь предлагают на Южной магистрали

Мэрия Бишкека не оставляет идеи создать отдельные полосы для общественного транспорта.

Об этой инициативе еще раз рассказал начальник столичного троллейбусного управления Артур Омурзаков во время брифинга.

Напомним, ранее вице-мэр столицы Азиз Алымкулов говорил, что отдельные участки планируют выделить на четырех улицах: Токтогула, Киевской, Абдрахманова и на проспекте Чуй.

Сейчас, по словам Омурзакова, выбрали проспект Чуй и улицу Токомбаева (Южную магистраль).

"В мэрии изучают, на каких улицах можно выделить полосы для общественного транспорта. Пока это две улицы, где позволяет ширина дороги. На Южной магистрали от улицы Сухэ-Батора до Байтика Баатыра и на проспекте Чуй - от улицы Ибраимова до Шабдана Баатыра. Эти вопросы еще необходимо проработать с архитекторами", - пояснил он.

Когда муниципалитет приступит к реализации идеи, пока неясно. Омурзаков уточнил, что это будет зависеть от возможностей городского бюджета.

Отдельная полоса предназначена для придания приоритета общественному транспорту в общем движении. Обычно она находится у края дороги и остальной транспорт не имеет права по ней передвигаться.



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