Отдельные полосы для общественного транспорта теперь предлагают на Южной магистрали

Мэрия Бишкека не оставляет идеи создать отдельные полосы для общественного транспорта.
Об этой инициативе еще раз рассказал начальник столичного троллейбусного управления Артур Омурзаков во время брифинга.
Напомним, ранее вице-мэр столицы Азиз Алымкулов говорил, что отдельные участки планируют выделить на четырех улицах: Токтогула, Киевской, Абдрахманова и на проспекте Чуй.
Сейчас, по словам Омурзакова, выбрали проспект Чуй и улицу Токомбаева (Южную магистраль).
"В мэрии изучают, на каких улицах можно выделить полосы для общественного транспорта. Пока это две улицы, где позволяет ширина дороги. На Южной магистрали от улицы Сухэ-Батора до Байтика Баатыра и на проспекте Чуй - от улицы Ибраимова до Шабдана Баатыра. Эти вопросы еще необходимо проработать с архитекторами", - пояснил он.
Когда муниципалитет приступит к реализации идеи, пока неясно. Омурзаков уточнил, что это будет зависеть от возможностей городского бюджета.
Отдельная полоса предназначена для придания приоритета общественному транспорту в общем движении. Обычно она находится у края дороги и остальной транспорт не имеет права по ней передвигаться.
URL: https://kaktus.media/427610
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!