Рабочая поездка Артёма Новикова в Баткенскую область. Мониторинг важных вопросов и новые задачи

Рабочая поездка Артёма Новикова в Баткенскую область. Мониторинг важных вопросов и новые задачи

Новые люди, новые задачи. Правительство во главе с временно исполняющим обязанности Артёмом Новиковым ведёт активную работу по всем направлениям. Рабочие поездки по регионам позволяют заниматься мониторингом ситуации на местах.

«Сейчас новые люди в политике Кыргызстана должны понять ответственность, а она заключается в том, что стоит развивать рабочую этику и заниматься жизненно необходимыми вопросами безотлагательно. Нельзя не отметить, что первый вице-премьер, и. о. Премьер-министра КР Артём Новиков, это политик нового поколения с принципиально новым и прогрессивным взглядом на вещи. Такие люди могут реально внести изменения в сознательный аспект развития кыргызский политики и государственности», - отмечает политический обозреватель, аналитик Павел Дементьев.

Надо признать то, что новые люди, которые пришли в большую политику Кыргызской Республики после 4 октября уже доказали свою реальную способность работать. Это важнейший момент в ломке психологических комплексов прошлого. Важно научиться и научить работать. Кыргызстан имеет огромный потенциал практически в любой сфере. Мы прекрасно знаем, какими промышленными мощностями обладала Киргизская ССР. После долгих лет становления собственной истории в рамках независимости Кыргызстан готов вновь заявлять о себе. И здесь нужны кадры, которые будут способны встряхнуть страну, пробудить её от спячки. В республике за последние годы были запущены неплохие инициативы, которые были направлены на развитие регионов, цифровизации. И это должно быть только началом нового продуктивного, а главное эффективного пути в развитии Кыргызстана. Необходимо изыскивать резервы, чтобы задать новый тон в росте ВВП и других экономических показателей. Стоит сделать механизм из городов и весей, чтобы страна, как единое целое смогла подниматься на новый уровень

В продолжение темы, стоит добавить, что в рамках рабочей поездки по Баткенской области исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр КР Артем Новиков ознакомился с деятельностью ряда промышленных объектов в городе Кызыл-Кия. Программа визитов в регионы страны была насыщена. Так, и.о. премьер-министра посетил завод по производству шифера, построенный ОсОО «Кантское трубно-шиферное предприятие» в 2020 году. В ходе осмотра предприятия были обсуждены вопросы его текущей деятельности и планы по дальнейшему развитию. И.о. премьер-министра отметил, что в перспективе необходимо образование полноценного промышленного кластера, где будут созданы условия, начиная от добычи сырья и заканчивая выпуском продукции, в том числе на экспорт.

«Правительство окажет максимальное содействие в реализации планов предприятия по его расширению и модернизации»,- подчеркнул Артём Новиков и выразил надежду, что к следующему году на предприятии будут запущены дополнительные линии по покраске изделий, озвученные главой предприятия.

Было отмечено, что в настоящее время продукция завода реализуется в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях, при этом после модернизации предприятия есть возможность экспорта продукции в Таджикистан и Узбекистан. Далее Артём Новиков посетил завод «Южно-кыргызский цемент», где ознакомился с текущей деятельностью предприятия, производственным процессом и перспективами его развития. Было отмечено, что в данное время в связи с распространением коронавирусной инфекции завод работает частично.

И.о. премьер-министра совместно с главой предприятия обсудили проблемные вопросы и меры поддержки предприятия со стороны правительства. Также был обсуждён вопрос приезда иностранных специалистов, совместно с которыми будут прорабатываться вопросы модернизации предприятия, в том числе увеличения объемов выпускаемой продукции для запуска завода на полную производственную мощность, а в будущем - экспорта продукции в Республику Узбекистан.

«У Кыргызстана пока слабо развито направление торговых отношений со странами соседями по региону. Ведь стоит напомнить, что центрально-азиатский регион, это огромное поле для деятельности. Интересно то, что можно сделать некий механизм, который бы включал взаимовыгодные производства, которыми бы занималась одна республика для другой, вторая для третьей и так далее. Например, Таджикистан не имеет такой возможности выращивать некоторые сельхоз культуры из-за особенностей своего географического расположения. Кыргызстан напротив способен производить, как зерновые, бобовые, и корнеотпрысковые виды культур, в которых нуждается соседняя республика. То есть над проектами экономической консолидации пока всерьёз никто не задумывался в Центральной Азии. А зря, это очень перспективное направление развития отдельно взятых республик, и центрально-азиатского региона в целом. Причём целесообразность данного проекта лежала бы в плоскости прямой выгоды, поскольку страны имеют близость границ, а значит и в перемещении товаров, а также услуг государства могли бы затрачивать гораздо меньше средств, экономя ещё и время», - подчеркнул эксперт.

Новиков также посетил Кызыл-Кийский табачно-ферментационный завод, который обеспечивал рабочими местами более 450 человек. Длительное время завод простаивает, при этом со стороны руководства предприятия не предпринимаются попытки по возобновлению его деятельности, в том числе модернизации. И.о. премьер-министра осмотрел предприятие и поручил полномочному представителю правительства в Баткенской области совместно с международными партнерами рассмотреть вопрос создания полноценного табачного кластера, начиная от выращивания табака, его ферментации и экспорта на предприятия, занимающиеся выпуском табачных изделий. «Модернизация предприятия обеспечит рабочие места для местного населения, будут производиться социальные отчисления, в том числе в республиканский бюджет. Таким инициативам мы всегда будем оказывать содействие», - заключил он.

Также стоит отметить и то, что исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызстана Артем Новиков в рамках рабочей поездки в Баткенскую область ознакомился с ходом строительства инфекционной больницы в городе Кадамжай Кадамжайского района.

Здание медицинского учреждения, возводимого в рамках предоставления гуманитарной помощи КР, находится на стадии завершения. Больница, состоящая из двух корпусов на 214 койко-мест, будет сдана в эксплуатацию в течение 5-7 дней. Осмотрев строящееся здание, Артем Новиков отметил оперативность строительных работ. Вместе с этим, и.о. премьер-министра подчеркнул важность соблюдения всех норм при строительстве и создании необходимых для строителей условий работы.

Отметим, что ранее Республика Узбекистан приняла решение оказать помощь в строительстве двух медицинских учреждений из быстровозводимых конструкций. Одна из больниц будет находиться в городе Бишкеке, другая — в городе Кадамжай Баткенской области.

Ещё один важнейший аспект развития. Надо признать, что до сих пор регионы страдают от нехватки услуг медицинской направленности. Элементарно те здания больниц, которые были построены ещё в советские времена, морально устарели.

Нынешняя сложная ситуация вокруг пандемии COVID-19 побудила власти КР вновь озадачиться таким важным вопросом, как наладить предоставление качественных медицинских услуг, как в центре, так и в регионах. Важно знать, что основу любого государства составляют люди, а их здоровье и благополучие – это шаг навстречу будущему.

Надо сказать, что подобные рабочие поездки они ведь имеют колоссальное значение и по части налаживания психико-эмоционального фактора на местах. Людям, которые живут в отдаленных областях и региона важно знать и думать, что они не забыты. Только таким путём мы снова сможем восстановить кредит доверия от народа, который за последние годы сильно беспокоил всех. Пора понять важность заботы о гражданах своей страны и стоит заметить, что новые люди кыргызской политики пока идут в верном направлении.

Антон Кубицкий



Источник: ИАЦ «Кабар»