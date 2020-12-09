На 9 декабря Раим Матраимов перевел на спецсчет Минфина всего 807,3 млн сомов

В Министерстве финансов КР рассказали, сколько средств поступило на специальный счет в рамках экономической амнистии.

Как сообщили агентству «Кабар» в пресс-службе ведомства, на 9 декабря 2020 года на спецсчет Министерства финансов поступило 912,1 млн сомов. Из них 807,3 млн сомов были переведены от бывшего заместителя главы Таможенной службы КР Раима Матраимова.

На 8 декабря Райымбек Матраимов перечислил 773,4 млн сомов.

Напомним, 23 октября Садыр Жапаров объявил в Кыргызстане экономическую амнистию сроком на месяц.

В этот период он призвал тех, кто заработал свои доходы незаконным, в том числе коррупционным путем, не платил, налоги и работал в тени, возместить все в государственную казну. При этом тем, кто узаконит, таким образом, свой капитал, гарантированы неприкосновенность заявленного имущества и доходов, а также освобождение от всех видов наказания.

АКС ГКНБ установлено, что в системе ГТС с начала 2016 года по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райыма Матраимова, других должностных лиц ГТС и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД) налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которого бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Сообщалось, что Райым Матраимов готов возместить ущерб в размере 2 млрд сомов. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.319 УК КР (Коррупция).

Кабар