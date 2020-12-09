Кыргызстан признан самым бедным государством ЕАЭС

Кыргызстан признан самым бедным членом ЕАЭС, сообщается на сайте Нацстаткома.
Согласно информации, объем ВВП на душу населения в Кыргызстане в 2019 году составил немногим более 1,3 тыс. долларов, страна названа самой бедной среди членов ЕАЭС.
В рейтинге стран ЕАЭС по объему ВВП на душу населения лидирует Россия.
Объем ВВП на душу населения стран ЕАЭС (в долларах):
Россия — 11 тысяч 601;
Казахстан — 9 тысяч 750;
Белоруссия — 6 тысяч 658;
Армения — 4 тысяч 760;
Кыргызстан — 1 тысячу 300.
Источник: super.kg, gezitter.org
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