Кыргызстан признан самым бедным государством ЕАЭС

Кыргызстан признан самым бедным членом ЕАЭС, сообщается на сайте Нацстаткома.

Согласно информации, объем ВВП на душу населения в Кыргызстане в 2019 году составил немногим более 1,3 тыс. долларов, страна названа самой бедной среди членов ЕАЭС.

В рейтинге стран ЕАЭС по объему ВВП на душу населения лидирует Россия.

Объем ВВП на душу населения стран ЕАЭС (в долларах):

Россия — 11 тысяч 601;

Казахстан — 9 тысяч 750;

Белоруссия — 6 тысяч 658;

Армения — 4 тысяч 760;

Кыргызстан — 1 тысячу 300.

Источник: super.kg, gezitter.org