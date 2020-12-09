Балбак Тулобаев встретился с бизнес-омбудсменом КР
И.о.мэра Бишкека Балбак Тулобаев встретился с бизнес-омбудсменом КР Робином Орд-Смитом, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
Робин Орд-Смит рассказал о деятельности института бизнес-омбудсмена и принимаемых мерах по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, а также повышению прозрачности в работе с государственными органами.
В ходе встречи и.о. мэра отметил важность взаимодействия бизнес-омбудсмена с органами местного самоуправления и выразил готовность к углублению сотрудничества, а также поддержке принимаемых усилий по улучшению деловой среды в столице.
Источник: Элгезит
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