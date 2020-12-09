«Финпол» раскрыл преступную схему в автошколах Узгенского и Кара-Кульджинского районов

В результате уклонения от уплаты налогов только одна из автошкол нанесла госбюджету ущерб на сумму около 2 млн. сомов
Межрайонным отделом ГСБЭП (Финансовой полиции) по Узгенскому и Кара-Кульджинскому районам Ошской области выявлена преступная схема по уклонению от уплаты налоговых платежей со стороны автошкол Ошской области.
Установлен факт уклонения от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере, а именно проведен сравнительный анализ экономической деятельности автошкол Узгенского и Кара-Кульджинского районов Ошской области по электронному сайту ГП «Инфоком», вследствие чего было обнаружено расхождение данных о курсантах (контрактах), получивших водительское удостоверение с предоставляемыми данными в УГНС относительно совокупного годового отчета.
В результате только от одной из автошкол ОсОО «А.П.» госбюджету нанесен ущерб на сумму около 2 миллионов сомов. По данному факту ведётся досудебное производство.
В настоящее время проводится работа по выявлению аналогичных фактов по всей территории Кыргызской Республики, а также возмещению денежных средств в бюджет государства.
Пресс-служба ГСБЭП
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