(Фото) Талант Мамытов встретился с Сергеем Лебедевым

Талант Мамытов встретился с Сергеем Лебедевым

8 ноября в Москве состоялась встреча исполняющего обязанности президента КР, торага ЖК Таланта Мамытова с председателем Исполнительного комитета – исполнительным секретарем Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым. Об этом сообщили в пресс-службе парламента КР.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в рамках СНГ, а также участие международных наблюдателей от СНГ за ходом подготовки и проведением выборов Президента Кыргызской Республики

Сергей Лебедев проинформировал Таланта Мамытова о ситуации в Содружестве и ближайших мероприятиях – заседаниях Экономического совета, Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые состоятся 9, 10 и 18 декабря 2020 года соответственно.

Сергей Лебедев подчеркнул, что в Исполнительном комитете СНГ высоко оценивается весомый вклад Кыргызской Республики в деятельность отраслевых структур, широкое участие в практической реализации принятых в рамках СНГ документов, в общезначимых для Содружества мероприятиях и выразил надежду на дальнейшее развитие отношений дружбы и сотрудничества между Кыргызстаном и другими государствами – участниками СНГ.

Талант Мамытов выразил твердую приверженность кыргызской стороны развитию и расширению всестороннего сотрудничества в рамках Содружества и отметил: «В рамках СНГ созданы необходимые условия для многостороннего взаимодействия государств-участников практически во всех областях взаимодействия, накоплен огромный интеграционный опыт, общими усилиями развита договорно-правовая база для расширения и углубления международных связей. Сложившаяся практика отношений между странами СНГ свидетельствует о наличии нереализованного потенциала между участниками СНГ. В этом контексте роль Исполкома СНГ как постоянно действующего исполнительного, административного и координирующего органа весьма важна».

«Мы готовы принимать участие в работе предстоящих заседаний Совета министров иностранных дел СНГ и Совета глав государств СНГ на соответствующем уровне», – подчеркнул исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики.

Источник: Кабар