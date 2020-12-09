(Фото) Пакистан передал КР медикаменты и СИЗ на 18 тыс. долларов 

Пакистан передал КР медикаменты и СИЗ на 18 тыс. долларов
5 декабря 2020 года посольство Кыргызской Республики в Исламской Республике Пакистан в рамках поручения высшего руководства КР, премьер-министра, МИД КР, в очередной раз направило в адрес Министерства здравоохранения гуманитарную помощь в виде медикаментов и СИЗ для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в КР. Об этом сообщили в МИД КР.
Отмечается, что лекарства и предметы медицинского назначения на сумму 18000 долларов, весом более одной тонны были переданы представителям Минздрава.
Посольство КР в ИРП выражает благодарность компании «Educational advisor” за оказание содействия в доставке груза из Пакистана в Кыргызстан, а также партнерам посольства Лахорскому университету Пакистана, компаниям «Brookes” , “Herbion” , B4U group за оказанную помощь в сборе гуманитарного груза.
Посольство продолжит активную работу по привлечению гуманитарной помощи в рамках борьбы с вирусом Covid-19.
Источник: Кабар
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