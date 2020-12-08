Минфин: Перечисленная государству Матраимовым сумма составила 773 млн сомов

Отмечается, что на спецсчет Минфина в последний раз было перечислено 127 млн 112 тысяч сомов.

На 8 декабря экс-заместитель председателя Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов перечислил государству 773 млн 412 тысяч сомов. Об этом «Азаттыку» сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Отмечается, что на спецсчет Минфина в последний раз было перечислено 127 млн 112 тысяч сомов. Ранее было перечислено 646 млн 600 тысяч сомов.

По данным ведомства, в рамках ранее объявленной экономической амнистии на спецсчет поступило 872 млн 138 тысяч сомов. Сложившийся с себя полномочия премьер-министра Садыр Жапаров 21 октября объявил об экономической амнистии сроком на один месяц.

17 октября ГКНБ начал досудебное производство по фактам коррупции в Таможенной службе. 20 октября в рамках дела был задержан Райымбек Матраимов. В тот же день суд отпустил его под подписку о невыезде. ГКНБ пояснил, что Матраимов выразил готовность возместить нанесенный государству ущерб, который, по данным следствия, составил около 2 млрд сомов. До 19 ноября Матраимов перевел на спецсчет Министерства финансов 536,2 млн сомов.

Имя Райымбека Матраимова не раз упоминалось в серии совместных журналистских расследований «Азаттыка», издания «Клооп» и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в журналистских расследованиях о действующих коррупционных схемах в таможенных органах Кыргызстана.

В связи с публикацией этих статей Райымбек Матраимов, а также его брат, депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, члены их семей и Фонд имени Исмаила Матраимова подали в суд иск «о защите достоинства и деловой репутации» на общую сумму 60 млн сомов в отношении Радио «Азаттык», изданий «Kloop» и «24.kg», а также журналиста Али Токтакунова. Позже истцы отозвали материальные претензии к 24.kg.

Источник: Азаттык