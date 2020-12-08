В проекте новой Конституции много норм, направленных на развитие свободы слова – Нурлан Шерипов

В проекте новой Конституции много норм, направленных на развитие свободы слова.

Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель секции «Права и свободы человека и гражданина» Нурлан Шерипов.

Как он отметил, по свободе слова конституционным совещанием были прописаны ряд норм. Они направлены на развитие свободы слова и демократии в стране.

«К примеру, по новой Конституции не будет цензуры, не будут приниматься законопроекты, ограничивающие свободу слова. Никто не может притеснять свободу слова. Многие начали говорить, что в проекте новой Конституции не будет свободы слова, будет везде цензура. Это не так. Наоборот много норм, направленных на развитие свободы слова», - сказал Шерипов.

Источник: Кабар