В Екатеринбурге кыргызстанец выпал из окна 16 этажа. Перед смертью он отправил смс родным, - СМИ

По предварительным данным, парень выпал из окна 16-ого этажа.

В Екатеринбурге скончался кыргызстанец, сообщают 8 декабря российские СМИ со ссылкой на местных жителей.

Труп 20-летнего гражданина Кыргызстана обнаружили вечером 7 декабря на козырьке многоквартирного дома по ул. Седова.

По предварительным данным, парень выпал из окна 16-ого этажа.

Как пишут СМИ, в 2019 году кыргызстанец приехал на заработки в Екатеринбург. По ул. Седова жил его старший брат.

«За несколько часов до обнаружения тела погибший направил родным сообщения, что всех любит, в том числе и свою девушку, с которой долгое время не мог увидеться из-за закрытых границ», - сообщает издание.

Источник: svodka.akipress.org