В Екатеринбурге кыргызстанец выпал из окна 16 этажа. Перед смертью он отправил смс родным, - СМИ

По предварительным данным, парень выпал из окна 16-ого этажа.
В Екатеринбурге скончался кыргызстанец, сообщают 8 декабря российские СМИ со ссылкой на местных жителей.
Труп 20-летнего гражданина Кыргызстана обнаружили вечером 7 декабря на козырьке многоквартирного дома по ул. Седова.
По предварительным данным, парень выпал из окна 16-ого этажа.
Как пишут СМИ, в 2019 году кыргызстанец приехал на заработки в Екатеринбург. По ул. Седова жил его старший брат.
«За несколько часов до обнаружения тела погибший направил родным сообщения, что всех любит, в том числе и свою девушку, с которой долгое время не мог увидеться из-за закрытых границ», - сообщает издание.
Источник: svodka.akipress.org
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