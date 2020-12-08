Аскеров: В Кыргызстане от COVID-19 умерли 28 беременных женщин

Аскеров: В Кыргызстане от COVID-19 умерли 28 беременных женщин

С марта 2020 года в Кыргызстане коронавирусом заразились около 2 тысяч беременных женщин, 28 из них умерли.

Об этом «Азаттыку» сообщил председатель Ассоциации акушеров-гинекологов Арсен Аскеров.

«Более 800 женщин получили лечение в стационарах. Примерно столько же лечились амбулаторно. Эта болезнь для беременных женщин опасна, приходится лечить антибиотиками и антикоагулянтами», - сказал Аскеров.

Вирусологи отмечают, что при заражении коронавирусом на организм беременных женщин идет двойная нагрузка, идет сильное влияние на работу почек, печени, сосудов, сердца и дыхательных органов.

Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в Кыргызстане составило 75 690. С начала вспышки болезни ее жертвами в КР стали 1 301 человек.

Источник: Азаттык