И.о.мэра Бишкека: По жалобам горожан будет оценена эффективность работы акимов

И.о.мэра Бишкека: По жалобам горожан будет оценена эффективность работы акимов

По жалобам горожан будет оценена эффективность работы акимов четырех районов. Об этом стало известно на рабочем совещании исполняющего обязанности мэра столицы Балбака Тулобаева с руководителями городских служб и структурных подразделений муниципалитета, сообщает пресс-служба мэрии.

В настоящее время ведется общая статистика по жалобам горожан на личных приемах, в соцсетях и СМИ, по результатам будет оценена работа каждого руководителя районных администраций, после будут приняты соотвествующие меры.

И.о.мэра поручил акимам улучшить взаимодействие с жителями, каждый день проводить личные приемы бишкекчан.

Дорогие горожане! Напомним, Вы можете записаться на личный прием к главам районов, оставлять заявки по проблемам своих домов, улиц и кварталов, обратившись в единое окно. Встречи проходят каждый день, с понедельника по пятницу, с 16:00 часов до 18:00 часов.

Октябрьский район, с 9:00 до 18:00 часов, ул. Байтик-Баатыра, 17 (первый этаж, с правой стороны фойе), тел: 57-63-80, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Аким – Данияр Арпачиев.

Первомайский район, с 9:00 до 18:00 часов, ул. Жибек-Жолу, 348 (первый этаж, с правой стороны фойе), либо по тел: 32-51-60, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Аким – Максат Нусувалиев.

Свердловский район, (0312) 36-01-93, проспект Чуй № 28 в будние дни с 8:30 до 17:30 часов, кабинет 418, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Аким – Мурат Осмонов.

Ленинский район, с 9:00 до 18:00 часов, пр. Чуй, №315 (первый этаж Ленинского акимиата, с левой стороны фойе), тел: 65-69-05, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Аким – Чынасыл Чыныбаев.

Источник: Кабар