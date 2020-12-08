И.о.мэра Бишкека: По жалобам горожан будет оценена эффективность работы акимов
По жалобам горожан будет оценена эффективность работы акимов четырех районов. Об этом стало известно на рабочем совещании исполняющего обязанности мэра столицы Балбака Тулобаева с руководителями городских служб и структурных подразделений муниципалитета, сообщает пресс-служба мэрии.
В настоящее время ведется общая статистика по жалобам горожан на личных приемах, в соцсетях и СМИ, по результатам будет оценена работа каждого руководителя районных администраций, после будут приняты соотвествующие меры.
И.о.мэра поручил акимам улучшить взаимодействие с жителями, каждый день проводить личные приемы бишкекчан.
Дорогие горожане! Напомним, Вы можете записаться на личный прием к главам районов, оставлять заявки по проблемам своих домов, улиц и кварталов, обратившись в единое окно. Встречи проходят каждый день, с понедельника по пятницу, с 16:00 часов до 18:00 часов.
Октябрьский район, с 9:00 до 18:00 часов, ул. Байтик-Баатыра, 17 (первый этаж, с правой стороны фойе), тел: 57-63-80, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Аким – Данияр Арпачиев.
Первомайский район, с 9:00 до 18:00 часов, ул. Жибек-Жолу, 348 (первый этаж, с правой стороны фойе), либо по тел: 32-51-60, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Аким – Максат Нусувалиев.
Свердловский район, (0312) 36-01-93, проспект Чуй № 28 в будние дни с 8:30 до 17:30 часов, кабинет 418, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Аким – Мурат Осмонов.
Ленинский район, с 9:00 до 18:00 часов, пр. Чуй, №315 (первый этаж Ленинского акимиата, с левой стороны фойе), тел: 65-69-05, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Аким – Чынасыл Чыныбаев.
Источник: Кабар
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