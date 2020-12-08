Кого трясет в предвыборной лихорадке

Кого трясет в предвыборной лихорадке

До внеочередных президентских выборов осталось чуть больше месяца. "Вечерка" разбиралась, как меняется политическая палитра республики с приближением дня голосования.

Это фальстарт, господа кандидаты!

Адахан Мадумаров, первым выдвинувшим свою кандидатуру на пост главы государства, агитационную кампанию уже начал. Правда, эта его активность может стать причиной выбытия из предвыборной гонки.

Генеральная прокуратура КР уже направила в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов материалы относительно встречи Адахана Мадумарова с кыргызстанцами в Москве 7 ноября.

Это видео выложили в Интернет 19 ноября. Теперь главный надзорный орган страны просит ЦИК рассмотреть его на предмет присутствия элементов скрытой агитации и проконтролировать соблюдение выборного законодательства.

- В соответствии с конституционным Законом "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша" гражданин получает статус кандидата со дня выдвижения. Далее начинается сбор подписей, подготовка нужных документов, внесение избирательного залога. После выполнения всех необходимых требований ЦИК официально регистрирует его кандидатом. Но со дня выдвижения он считается кандидатом, имеющим право собирать подписи. Он не должен проводить встречи, связанные с выборами, делать призывы и обращения с целью получения голосов избирателей. Требования закона ограничивают такие мероприятия, - рассказал СМИ о требованиях закона к действиям кандидатов заместитель председателя Центризбиркома Абдыжапар Бекматов.

На происходящее вокруг его персоны Адахан Мадумаров отреагировал по принципу "ты такой же". Он не согласился с претензиями Генпрокуратуры и обвинил Садыра Жапарова в том, что тот якобы хочет выдавить его из выборной компании.

- Я понимаю вашу неуверенность в собственной победе на предстоящих выборах президента страны и желание любым путем избавиться от реальных конкурентов. То, что вы стали сомневаться в победе, - это хорошо, - обратился Мадумаров к Жапарову.

Складывается впечатление, что политик просто выдохся. Возможно, свою роль сыграли предыдущие политические события. Несомненно, гонка за места в парламенте потребовала от него определенных моральных и материальных вложений. Потом были поствыборные протесты и процесс дестабилизации обстановки в стране, показавший, что политики поколения Мадумарова утратили свое влияние.

Не то чтобы представителей старой гвардии совсем списали со счетов, просто им сегодня большей частью отводят роль консультантов, наставников. А реальная борьба за власть теперь все–таки разворачивается между более молодыми политическими лидерами.

К слову, некоторые, скажем так, взрослые политики очень четко понимают наметившуюся тенденцию. Об этом свидетельствует, например, тот факт, что из предвыборной гонки выбыл Садык Шер–Нияз. Свое решение он озвучил после встречи с более молодым Садыром Жапаровым. Не исключено, что Шер–Нияз готовится войти в команду Жапарова в качестве профильного министра.

В любом случае, как претендент на пост главы государства Адахан Мадумаров сегодня сильно сдал свои позиции. Раньше он хоть и не побеждал на выборах, но всегда давал весомый результат. Уверенности в том, что на январских выборах он сможет подтвердить свой уровень, мало.

Зато стало понятно, что в будущей гонке намечается новый фаворит. Серьезным конкурентом для других кандидатов, судя по всему, станет генерал Курсан Асанов. Его могут как своего поддержать силовики, а для избирателей из числа гражданских он стал современной, улучшенной (во всяком случае, в части крутизны) версией Феликса Кулова.

Ускользающая легитимность

Между тем не только Мадумаров нарушает правила агитации. 30 ноября члены Коалиции за демократию и гражданское общество обратились в ЦИК с жалобой аж на девятерых претендентов. В список активистов, помимо лидера "Бутун Кыргызстана", вошли Канатбек Исаев, Клара Сооронкулова, Бакытбек Жумагулов, Токтайым Уметалиева, Бектур Асанов, Каныбек Иманалиев, Равшан Джеенбеков и Садык Шер–Нияз.

Как пояснил глава коалиции Эрик Ирискулбеков, эти претенденты проводят пресс–конференции до начала предвыборной агитации. Она стартует 15 декабря.

- Мы просим Центризбирком обратить на это внимание и дать разъяснение, являются ли эти выступления преждевременной агитацией, то есть нарушением, - высказался он.

Жалоба активистов, надо отметить, возмутила некоторых кандидатов в президенты. Депутат Каныбек Иманалиев, например, заявил, что Коалиция за демократию и гражданское общество "больше не защищает права человека и общедемократические ценности, она обслуживает представителей власти". В числе нарушителей правил агитации оказались Клара Сооронкулова. Она не единственная женщина в числе кандидатов в президенты, но единственная бывшая судья Конституционной палаты. Несмотря на амбициозное решение о баллотировании, судя по всему, на победу она совершенно не рассчитывает. Во всяком случае, нет ощущения, что экс–судья как–то усиленно готовится к выборам.

Ну или, возможно, ее предвыборная платформа будет строиться на борьбе с конституционной реформой, на которую Сооронкулова сегодня направила всю свою энергию.

Кандидатка в числе других активистов и сопартийцев из "Реформы" подготовила и подала в Конституционную палату ходатайство об оспаривании положений конституционного Закона "О приостановлении действия некоторых норм конституционного закона "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша". Заявители требовали признать статьи 1 и 2 конституционного закона, по которому повторные выборы в ЖК приостановлены на неопределенный срок, противоречащими нескольким статьям Конституции КР.

Сообщество юристов, активисты и "Реформа" считают, что VI созыв Жогорку Кенеша не правомочен инициировать изменения в Конституцию КР, что этот состав парламента не может самовольно продлевать свои полномочия и останавливать выборные процессы.

Легитимность кыргызского парламента VI созыва жива и мертва одновременно. Во всяком случае, для активистов и политиков прозападного толка. Сейчас Клара Сооронкулова напирает на то, что парламент не вправе принимать какие–то судьбоносные решения. Зато два месяца назад - сразу после революционных событий - активисты считали, что только ЖК и остался оплотом законности и легитимности.

7 октября президент переходного периода Роза Отунбаева дала интервью российскому агентству "Интерфакс". В нем она указывала на отличие ситуации от событий 2010 года и говорила, что "у нас есть дееспособный парламент, сколько бы мы его ни критиковали, но он есть и работает, и необходимо, чтобы он сейчас подготовил все для того, чтобы провести новые выборы". За день до этого о легитимности парламента говорила и глава правовой клиники "Адилет" Чолпон Джакупова.

- Жогорку Кенеш также не потерял своей легитимности. Он должен экстренно собираться. Его полномочия не завершены. Они должны переизбрать спикера, принять отставку действующего премьера, переизбрать новое правительство, - утверждала она.

Конституционная палата в среду рассмотрела ходатайство Клары Сооронкуловой и пришла к выводу, что положения закона о переносе выборов в парламент не противоречат Конституции.

Спорная реформа

Новый проект Основного закона страны 17 ноября на общественное обсуждение вынес Жогорку Кенеш. 80 депутатов инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию.

Это моментально вызвало яростную критику, в том числе со стороны политиков, которые сами никогда не относились к Основному закону как к священной корове и не стеснялись переписывать его. Экс–президент Роза Отунбаева, депутаты Омурбек Текебаев, Каныбек Иманалиев заявили, что в случае принятия новой редакции Конституции в Кыргызстане установится авторитарный режим.

Авторство конституционной реформы в предложенной парламентариями форме приписывают кандидату в президенты Садыру Жапарову. Сам он, впрочем, говорит, что предлагал изменить лишь два пункта в документе.

Вечером 23 ноября в эфире "7 Канала" было представлено его часовое интервью, в котором Садыр Жапаров заверил, что никто не подгоняет с проведением референдума. Политик снова высказал предложение, чтобы 10 января вместе с президентскими выборами поставить на голосование перед гражданами лишь вопрос о выборе формы правления в стране - президентской или парламентской.

- Этот проект обсуждается с 2010 года. Он предлагался в качестве альтернативы варианту Конституции от Текебаева. Я внес лишь два предложения в этот документ: убрать правительство и оставить только президентское правление. Сейчас, при парламентском правлении, выигравшие партии назначают на должности кого попало. Из–за Конституции, написанной в 2010 году Текебаевым в своих личных интересах, мы оказались в сегодняшнем болоте. Действующая сейчас Конституция - настоящая "Ханституция". Вся власть у президента, он назначает и спикера, и премьера, и судей сам выбирает. Я предлагаю объединить правительство и президента, сформировав единый управленческий аппарат, - заявил он.

Напомним, 9 октября в эксклюзивном интервью "Вечерке" Садыр Жапаров очень четко обозначал свои намерения в части реформирования системы управления КР. Он упоминал изменение Конституции, но только если решение о необходимости проведения таковых примет народ.

- Пока никаких кадровых перестановок и назначений в правительстве и госструктурах не будет. Старая система продолжит функционировать. После я хочу провести конституционную реформу. Будет создана группа, которая займется разработкой нового проекта, точнее двух, Конституции. Затем мы проведем референдум, народу будет предложено выбрать между парламентской и президентской формой правления. Какой путь кыргызстанцы выберут, по тому мы и будем двигаться дальше, - заявлял он.

Источник: vb.kg