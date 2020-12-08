Аэропорту города Исфана присвоено имя Исхака Раззакова

Аэропорту города Исфана присвоено имя Исхака Раззакова

Аэропорту города Исфана присвоено имя великого государственного деятеля КР Исхака Раззакова. Об этом исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр КР Артем Новиков объявил на церемонии открытия нового аэровокзала в Баткенской области, сообщает 7 декабря пресс-служба правительства КР.

«Сегодня двойной праздник. Открывается новый, отремонтированный аэропорт в городе Исфана, который будет носить имя великого государственного деятеля Исхака Раззакова. После строительства нового здания аэровокзала и реконструкции элементов аэродрома аэропорт получил Сертификат годности и допущен к эксплуатации в соответствии с требованиями Авиационных правил Кыргызской Республики. Этот аэропорт служил народу более 45 лет. Надеюсь, что после реконструкции он прослужит еще долгие годы», – отметил Артем Новиков.

И.о. Главы Правительства поздравил всех присутствующих с открытием важного инфраструктурного объекта и отметил, что открытие аэропорта является результатом плодотворной работы.

«С возобновлением работы таких аэропортов можно говорить о том, что воздушные ворота нашей страны открыты для всех стран. Ежегодно в республике авиационными услугами пользуется более двух миллионов людей, перевозится более 22 тысяч тонн груза. Расширяется география авиарейсов из республики. На сегодняшний день перелеты осуществляются из 31 страны мира, и работа в этом направлении будет продолжена», – заключил и.о. премьер-министра.

Далее Артем Новиков возложил цветы к памятнику Исхака Раззакова, установленному в городе Исфана, а также посетил музей выдающегося государственного и политического деятеля нашей современности.

Справочно: Аэропорт «Исфана» был построен и введён в эксплуатацию в семидесятые годы прошлого века.

Комиссией Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики (АГА) в рамках сертификации аэродрома «Исфана» было проведено обследование аэродрома на соответствие сертификационным требованиям.

В ходе обследования аэродрома комиссией АГА были выявлены недостатки, а Сертификат годности аэродрома был отозван.

С апреля 2019 года регулярные рейсы по маршруту Бишкек – Исфана – Бишкек были приостановлены в связи с непродлением Сертификата годности аэродрома.

Источник: kyrgyztoday.org