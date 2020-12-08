Когда возобновят работу детские сады? Отвечает Минобразования
Ранее руководителям всех органов образования, а также директорам всех типов и форм собственности дошкольных образовательных организаций было поручено возобновить работу детских садов по согласованию с органами местного самоуправления и территориальными Центрами государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Об этом сообщили в Минобразования КР.
Однако, по данным ведомства, органы местного самоуправления и территориальные ЦГСЭН пока не дают разрешения на возобновление деятельности дошкольных образовательных организаций, исходя из большого риска заражения и распространения COVID-19 среди населения.
Источник: Элгезит
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