В Кыргызстане появятся новые «быстрые» тесты для диагностики коронавируса

В Кыргызстане появятся новые «быстрые» тесты для диагностики коронавируса

В Кыргызстане станут доступны быстрые тесты (Ag-RDTs) для диагностики COVID-19. Об этом в социальной сети написал руководитель Ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев.

Тесты были закуплены совместно с Альянсом общественного здоровья и ПРООН.

«С их помощью в течение 10-30 минут практически в полевых условиях можно определить наличие заболевания. Тесты одобрены ВОЗ и FDA», - отметил он.

Источник: vesti.kg