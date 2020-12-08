В Кыргызстане появятся новые «быстрые» тесты для диагностики коронавируса
В Кыргызстане станут доступны быстрые тесты (Ag-RDTs) для диагностики COVID-19. Об этом в социальной сети написал руководитель Ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев.
Тесты были закуплены совместно с Альянсом общественного здоровья и ПРООН.
«С их помощью в течение 10-30 минут практически в полевых условиях можно определить наличие заболевания. Тесты одобрены ВОЗ и FDA», - отметил он.
Источник: vesti.kg
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