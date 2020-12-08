(Фото) Талант Мамытов посетил с официальным визитом штаб-квартиру ЕЭК 

Талант Мамытов посетил с официальным визитом штаб-квартиру ЕЭК
В рамках рабочей поездки в Российскую Федерацию состоялась встреча исполняющего обязанности президента Кыргызстана, торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, сообщает пресс-служба парламента КР.
В мероприятии также приняли участие депутаты парламента Жогорку Кенеша и члены Коллегии ЕЭК.
Стороны обсудили вопросы повестки дня предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета, а также развития евразийской интеграции в целом.
Открывая встречу, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии отметил: «ЕЭК работает с правительством КР в тесном контакте, налажены деловые связи». Он поблагодарил торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова и парламентариев за большое внимание к вопросам евразийской интеграции.
В свою очередь Таланта Мамытов отметил необходимость выстраивания механизма выработки решений, в том числе и на межпарламентской площадке стран СНГ. Кыргызская сторона готова оказать содействие в расширении внешних торгово-экономических связей Союза, в установлении контактов с другими странами с учетом синхронизации со снятием торговых барьеров между государствами ЕАЭС. При этом он отметил, что деятельность Союза по установлению международных контактов с третьими странами должна быть синхронизирована с полным устранением барьеров, изъятий и ограничений внутри ЕАЭС.
«Не устранив внутренние торговые противоречия внутри Евразийского союза, невозможно стремиться установить контакты с другими странами, открывать свои рынки для торговли товарами и услугами», – заключил Талант Мамытов.
Источник: Кабар
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