В мэрии Бишкека вновь произошли кадровые перестановки

В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки.

По данным пресс-службы муниципалитета, в ходе рабочего совещания и.о. мэра Балбака Тулобаева с руководителями городских служб и структурных подразделений муниципалитета коллективу центрального аппарата были представлены новоназначенные сотрудники и руководители.

Так, по результатам конкурса на замещение вакантных административных муниципальных должностей:

- Азамат Сагындык уулу стал вице-мэром столицы по земельной политике, строительству и архитектуре.

- Анарбеков Абдес Сыпарбекович назначен на должность руководителя аппарата мэрии г. Бишкек, раннее он временно исполнял обязанности;

- Камчибекова Мырза-Айым Афтандиловна заняла позицию заведующего юридическим отделом центрального аппарата мэрии г.Бишкек;

- Осмонов Асхат Арысланбекович назначен советником и.о.мэра;

- Наматов Нурлан Аманович стал начальником МП «Бишкекский санитарный полигон»;

- Медербеков Тынчтык Муратбекович назначен замглавы МП «Бишкекский санитарный полигон»;

- Курпердиев Адилет Абдымиталипович возглавил МП «Бишкекпекарня»;

- Турдугулов Бакай Болотбекович назначен и.о начальника управления земельных ресурсов (УЗР).

Источник: Кабар