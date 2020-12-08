В мэрии Бишкека вновь произошли кадровые перестановки

В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки.
По данным пресс-службы муниципалитета, в ходе рабочего совещания и.о. мэра Балбака Тулобаева с руководителями городских служб и структурных подразделений муниципалитета коллективу центрального аппарата были представлены новоназначенные сотрудники и руководители.
Так, по результатам конкурса на замещение вакантных административных муниципальных должностей:
- Азамат Сагындык уулу стал вице-мэром столицы по земельной политике, строительству и архитектуре.
- Анарбеков Абдес Сыпарбекович назначен на должность руководителя аппарата мэрии г. Бишкек, раннее он временно исполнял обязанности;
- Камчибекова Мырза-Айым Афтандиловна заняла позицию заведующего юридическим отделом центрального аппарата мэрии г.Бишкек;
- Осмонов Асхат Арысланбекович назначен советником и.о.мэра;
- Наматов Нурлан Аманович стал начальником МП «Бишкекский санитарный полигон»;
- Медербеков Тынчтык Муратбекович назначен замглавы МП «Бишкекский санитарный полигон»;
- Курпердиев Адилет Абдымиталипович возглавил МП «Бишкекпекарня»;
- Турдугулов Бакай Болотбекович назначен и.о начальника управления земельных ресурсов (УЗР).
Источник: Кабар
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