(Фото) В Кыргызстане презентовали сборники аудиокниг Чингиза Айтматова

В Кыргызстане презентовали сборники аудиокниг Чингиза Айтматова
В Кыргызстане презентовали сборники аудиокниг Чингиза Айтматова, мероприятие приурочили ко дню рождения великого писателя. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель академии Чингиза Айтматова Нурболот Азаматов.
Инициатива принадлежит журналисту Эрнису Кыязову. Отмечается, что в пять электронных сборников входят абсолютно все произведения Чингиза Айтматова. Один из них вручили писателю и племяннику выдающегося деятеля Асану Ахматову. Остальные передадут Минобрнауки.
Источник: 24.kg
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