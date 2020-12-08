(Фото) В Кыргызстане презентовали сборники аудиокниг Чингиза Айтматова

В Кыргызстане презентовали сборники аудиокниг Чингиза Айтматова

В Кыргызстане презентовали сборники аудиокниг Чингиза Айтматова, мероприятие приурочили ко дню рождения великого писателя. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель академии Чингиза Айтматова Нурболот Азаматов.

Инициатива принадлежит журналисту Эрнису Кыязову. Отмечается, что в пять электронных сборников входят абсолютно все произведения Чингиза Айтматова. Один из них вручили писателю и племяннику выдающегося деятеля Асану Ахматову. Остальные передадут Минобрнауки.

Источник: 24.kg