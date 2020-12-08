США внесли Таджикистан и Туркменистан в список нарушителей религиозных свобод
Соединенные Штаты внесли Иран, Китай, КНДР, Мьянму, Нигерию, Пакистан, Саудовскую Аравию, Таджикистан, Туркменистан и Эритрею в свой список стран, которые, по версии Вашингтона, систематически нарушают религиозную свободу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление госсекретаря США Майкла Помпео.
Одновременно с этим Вашингтон также внес Россию, Кубу, Никарагуа и Союз Коморских Островов в отдельный “список особого внимания”. В США утверждают, что власти этих государств допускали на своей территории “серьезные нарушения религиозной свободы” либо сами были вовлечены в них.
Госдепартамент действовал на основании американского Закона о международной религиозной свободе от 1998 года. Согласно его положениям, внешнеполитические ведомство США составляет ежегодный доклад о свободе религии в мире. Основываясь на выводах, содержащихся в этом документе, госсекретарь США может готовить рекомендации о включении тех или иных стран и организаций в черный список наиболее злостных нарушителей свободы вероисповедания с последующим введением в отношении них санкций.
Источник: reporter.kg
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