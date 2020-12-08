Задержан инспектор Счетной палаты КР по Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областям

Задержан инспектор Счетной палаты КР по Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областям

Задержан инспектор Счетной палаты КР по Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областям Кулбак Атабеков. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

Отмечается, что задержание производилось по факту хищения бюджетных денежных средств на сумму около 13 млн сомов. 7 декабря Ошским городским судом задержанному применена мера пресечения в виде заключения под стражей в СИЗО Оша.

Ранее по данному досудебному производству задержан руководитель ОсОО «С.Т.» гражданин П.Т.

Напомним, УКС Ошской области заключило договор с указанным ОсОО на строительство подъездных и внутрипоселковых дорог жил массива Кенсай Оша, после чего перечислил денежные средства на общую сумму более 42,9 млн сомов. Однако на сегодняшний день объект в эксплуатацию не сдан, а объем и сумма невыполненных работ составил около 13 млн сомов.

В настоящее время ведется следствие, устанавливаются должностные лица причастные к лоббированию интересов указанного ОсОО, а также ведется работа по возмещению денежных средств в бюджет государства.

Источник: reporter.kg