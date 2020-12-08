МИД Кыргызстана ответил на предложение посла США о помощи в расследовании организованной преступности
Посольству США в Бишкеке указано на содержание элементов вмешательства во внутренние дела и давления на следствие в видеообращении посла США Дональда Лу . Об этом заявило Министерство иностранных дел Кыргызстана в своем твиттер-аккаунте в ответ на обращение посла США, который предложил помощь в расследовании и судебном преследовании крупных фигур организованной преступности.
«Эти незыблемые принципы как международных отношений, так и национального законодательства не могут быть нарушены ни при каких благих целях», - отмечает МИД.
Сообщение внешнеполитического ведомства Кыргызстана опубликовано только в твиттер-аккаунте. На официальном сайте и на страницах в других социальных сетях его нет. При этом в «Твиттере» сообщение продублировано на английском языке.
Ранее Посол США в Кыргызстане Дональд Лу во время переговоров с министром иностранных дел Кыргызстана предложил помощь правоохранительных органов США в расследовании и судебном преследовании крупных фигур организованной преступности, а также поддержку США «в разрушении и ликвидации их международных преступных сетей».
Источник: Азаттык
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