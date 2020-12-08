Талант Мамытов поздравил работников ТВ и радио с профессиональным праздником

Работники телевидения и радио ежедневно и неустанно освещают все события, происходящие в нашей стране.
Исполняющий обязанности президента, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов поздравил работников телевидения и радио с профессиональным праздником — Днем работников телевидения и радио Кыргызской Республики.
Пресс-служба аппарата президента распространила текст поздравления:
«Уважаемые работники телевидения и радио!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работников телевидения и радио Кыргызской Республики!
8 декабря 1958 года — символическая дата в истории кыргызского телевидения, в этот день вышла в эфир первая телевизионная передача.
С этого момента телевидение и радио стали играть важную роль в нашей повседневной жизни.
Работники телевидения и радио ежедневно и неустанно освещают все события, происходящие в нашей стране.
Сейчас — в век современных технологий, невозможно представить нашу жизнь без информации.
В то время, когда наша страна переживает непростой период развития, вы проделываете огромную работу, побуждая людей к единству и солидарности, оперативно предоставляя достоверную информацию.
Ваша основная цель — доносить до общества объективную информацию, прививать духовные ценности будущим поколениям, чтобы наша страна двигалась в правильном направлении. Выполнение этой задачи напрямую зависит от вашего творческого потенциала.
Уверен, что ваш профессионализм и креативность будут способствовать стабильности и развитию нашей страны.
Желаю творческих успехов, новых идей и неустанного стремления к своему тяжелому и трудному делу.
Желаю крепкого здоровья, семейного счастья и благополучной жизни», — говорится в поздравлении.
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