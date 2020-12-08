Талант Мамытов поздравил работников ТВ и радио с профессиональным праздником

Работники телевидения и радио ежедневно и неустанно освещают все события, происходящие в нашей стране.

Исполняющий обязанности президента, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов поздравил работников телевидения и радио с профессиональным праздником — Днем работников телевидения и радио Кыргызской Республики.

Пресс-служба аппарата президента распространила текст поздравления:

«Уважаемые работники телевидения и радио!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работников телевидения и радио Кыргызской Республики!

8 декабря 1958 года — символическая дата в истории кыргызского телевидения, в этот день вышла в эфир первая телевизионная передача.

С этого момента телевидение и радио стали играть важную роль в нашей повседневной жизни.

Работники телевидения и радио ежедневно и неустанно освещают все события, происходящие в нашей стране.

Сейчас — в век современных технологий, невозможно представить нашу жизнь без информации.

В то время, когда наша страна переживает непростой период развития, вы проделываете огромную работу, побуждая людей к единству и солидарности, оперативно предоставляя достоверную информацию.

Ваша основная цель — доносить до общества объективную информацию, прививать духовные ценности будущим поколениям, чтобы наша страна двигалась в правильном направлении. Выполнение этой задачи напрямую зависит от вашего творческого потенциала.

Уверен, что ваш профессионализм и креативность будут способствовать стабильности и развитию нашей страны.

Желаю творческих успехов, новых идей и неустанного стремления к своему тяжелому и трудному делу.

Желаю крепкого здоровья, семейного счастья и благополучной жизни», — говорится в поздравлении.