(Фото) В Екатеринбурге на ярмарке презентовали кыргызские блюда и напитки

В Екатеринбурге на ярмарке презентовали кыргызские блюда и напитки

Генеральное консульство Кыргызской Республики в г. Екатеринбурге приняло участие в открытии ежегодной рождественской ярмарке, которая состоялась 4 декабря 2020 года в Историческом сквере столицы Урала. Об этом сообщили в МИД КР.

Отмечается, что в ставшей традиционной ярмарке участвовали представительство Министерства иностранных дел России в г. Екатеринбурге, администрация города, консульские учреждения иностранных государств и гости мероприятия.

На ярмарке Генконсульством Кыргызстана были представлены национальные блюда, напитки и другие угощения.

Генеральный консул КР Руслан Бийбосунов в своем выступлении поздравил всех участников мероприятия с наступающим Рождеством и Новым годом, выразил благодарность организаторам, презентовал блюда национальной кухни, рассказал традиции их приготовления.

Булак: Кабар