(Фото) В Екатеринбурге на ярмарке презентовали кыргызские блюда и напитки 

В Екатеринбурге на ярмарке презентовали кыргызские блюда и напитки
Генеральное консульство Кыргызской Республики в г. Екатеринбурге приняло участие в открытии ежегодной рождественской ярмарке, которая состоялась 4 декабря 2020 года в Историческом сквере столицы Урала. Об этом сообщили в МИД КР.
Отмечается, что в ставшей традиционной ярмарке участвовали представительство Министерства иностранных дел России в г. Екатеринбурге, администрация города, консульские учреждения иностранных государств и гости мероприятия.
На ярмарке Генконсульством Кыргызстана были представлены национальные блюда, напитки и другие угощения.
Генеральный консул КР Руслан Бийбосунов в своем выступлении поздравил всех участников мероприятия с наступающим Рождеством и Новым годом, выразил благодарность организаторам, презентовал блюда национальной кухни, рассказал традиции их приготовления.
Булак: Кабар
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