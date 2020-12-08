(Фото) Посольство КР приняло участие в мероприятии «День дружбы Центральная Азия - Республика Корея»

Посольство КР приняло участие в мероприятии «День дружбы Центральная Азия - Республика Корея»

Посольство Кыргызской Республики в Республике Корея 4 декабря приняло участие в ежегодном мероприятии «День дружбы Центральная Азия - Республика Корея», организованном Ассоциацией дружбы Республика Корея - Центральная Азия. Об этом сообщили в МИД КР.

Отмечается, что мероприятие прошло в онлайн и офлайн форматах на тему «Борьба с СOVID-19».

Посол Кыргызстана Динара Кемелова выступила с речью, в которой отметила актуальность темы с учетом нынешних реалий, призвала все стороны к совместным действиям, а также выразила надежду на обмен опытом по борьбе с СOVID-19.

В рамках второй сессии с презентациями по коронавирусной инфекции выступили специалисты из 5 стран Центральной Азии, а также южнокорейские эксперты в области СОVID-19. От кыргызской стороны с презентацией выступил Главный специалист департамента международного сотрудничества Министерства здравоохранения КР А.Осмонов, который рассказал о текущей ситуации с COVID-19 в Кыргызстане и методах борьбы с ней.

Состоялись краткие беседы Д.Кемеловой с членом Парламента Республики Корея Ким Ду Кваном, представителями фармацевтических компаний, фондов и научных кругов в сфере здравоохранения, где были обсуждены перспективы сотрудничества в борьбе с пандемией.

Источник: Кабар