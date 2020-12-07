Кто может улететь в Россию. В аэропорту «Манас» уточнили правила

В международном аэропорту «Манас» напомнили, кто может улететь в Россию.
По данным пресс-службы, с 21 сентября сняты ограничения для граждан Кыргызстана на въезд в РФ и возобновлены регулярные авиасообщения. Рейсы выполняются авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Авиа Трафик Компани» по пятницам.
Согласно требованиям России, кыргызстанцы должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за три дня (72 часа) до прибытия.
Кроме этого, авиакомпании «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии» выполняют чартерные рейсы для граждан РФ, а также для кыргызстанцев по основаниям:
— родители, дети, супруги граждан России;
— граждане с ВНЖ;
— лица, нуждающиеся в лечении, при наличии приглашения от российского медучреждения;
— участники госпрограммы по переселению соотечественников.
В международном аэропорту подчеркивают, что наличие указанных оснований проверяется представителями авиакомпании при покупке билета и при посадке на самолет, а не сотрудниками ОАО «Международный аэропорт «Манас».
«Все решения по допуску пассажиров на борт самолета принимают представители авиакомпаний, а не работники аэропортов», — добавили в ОАО «МАМ».
Кроме того, в компании просят всех пассажиров по вопросам авиабилетов и требований для въезда в РФ обращаться в авиакомпании или посольство.
Уточняется, что ОАО «Международный аэропорт «Манас» не занимается реализацией авиабилетов, не устанавливает и не регулирует цены на них. «Также не занимается никакими финансовыми взаимоотношениями между авиакомпаниями и пассажирами», — заключили в международном аэропорту «Манас».
Источник: 24.kg
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