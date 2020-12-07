(Фото) Талант Мамытов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Талант Мамытов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Рабочий визит исполняющего обязанности президента КР, торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова в Россию сегодня начался с возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в городе Москве. Об этом сообщает пресс-служба парламента КР.

Торага Жогорку Кенеша почтил память погибших во время Великой Отечественной войны минутой молчания. В мероприятии участие приняли члены официальной делегации КР.

Источник: Элгезит