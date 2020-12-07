(Фото) Артем Новиков осмотрел сгоревшую школу в Баткенской области и дал ряд поручений

Артем Новиков осмотрел сгоревшую школу в Баткенской области и дал ряд поручений
Исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков в ходе рабочей поездки в Баткенскую область осмотрел школу в селе Чон-Талаа Баткенского района, в которой сегодня произошло возгорание, сообщает пресс-служба правительства КР.
Местным органам власти поручено совместно с Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при правительстве КР провести ремонтно-восстановительные работы в здании школы.
«Необходимо провести работу по скорейшему восстановлению здания школы. Соответствующие финансовые ресурсы будут выделены», - сказал Артем Новиков.
Школа была построена в 1980 году. Образовательное учреждение рассчитано на 180 мест, в ней обучалось более 300 учеников.
В момент возгорания, произошедшего сегодня утром, в школе не присутствовали ученики, пострадавших нет.
Источник: Кабар
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