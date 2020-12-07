(Фото) Депутат ЖК предлагает вернуть партиям избирательный залог по 5 млн сомов из-за несостоявшихся выборов

Депутат ЖК предлагает вернуть партиям избирательный залог по 5 млн сомов из-за несостоявшихся выборов

На общественное обсуждение с 4 декабря 2020 года выносится проект конституционного закона «О внесении изменения в конституционный закон «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша».

Инициатор: депутат Жогорку Кенеша У.Ормонов.

Согласно документу, настоящий проект конституционного закона КР «О внесении изменения в конституционный закон «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР» разработан в целях возвращения кандидатам в президенты, политическим партиям, выдвинувшим списки кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша избирательного залога в случае признания выборов недействительными.

Как известно, на прошедших парламентских выборах сумма избирательного залога составляла 5 млн сомов.

Согласно предыдущей редакции конституционного Закона КР «О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша» избирательный залог возвращался партиям, набравшим не менее 5% голосов избирателей.

На прошедших выборах указанную планку смогли преодолеть лишь 4 партии, остальные 12 партий не смогли набрать вышеуказанный процент голосов. Однако, народные выступления октября 2020 года привели к признанию недействительными итогов выборов в Жогорку Кенеш. Политические партии, принимавшие участие в парламентских выборах столкнулись с проблемой возврата избирательного залога. Однако отсутствие нормы о возврате избирательного залога в действующем законодательстве нивелирует любые попытки политических партий вернуть избирательный залог. По сегодняшний день ни одному участнику парламентских выборов не удалось сделать это.

Принятие данного проекта конституционного Закона «О внесении изменения в конституционный Закон «О выборах Президента КР и депутатов Жогоку Кенеша» негативных социальных, экономических, правовых, правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий не повлечет.

Источник: Кабар