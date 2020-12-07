Контрабанда, лжепредпринимательство. В КР предлагают освободить от наказания при возврате ущерба
На общественное обсуждение с 4 декабря 2020 года выносится законопроект «О внесении изменений в законодательные акты по вопросам экономической амнистии».
Инициаторы: депутаты Жогорку Кенеша О.Бакиров, М.Маматалиев, Г.Асылбаева, С.Айдаров, А.Жапаров
Согласно документу, настоящий законопроект подготовлен в целях установления дополнительных государственных гарантий субъектам предпринимательской деятельности, в отношении лиц, участвующих в процессе добровольного декларирования имущества и доходов в период дефицита республиканского бюджета, а также проявление гуманизма к лицам, содержащимся в местах лишения свободы и следственных изоляторах в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
Множество социальных исследований подтверждают, что особая субкультура в местах лишения свободы негативно влияют на сознание людей и практически не дают эффективных результатов в части исправления осужденного, а наоборот способствуют их стигматизации в социальном обществе. В этой связи, предлагаемые нормы направлены на предоставление возможности человеку, признавшему вину и добровольно возместившему нанесенный ущерб оставаться неизолированным от общества.
Основными задачами законопроекта является:
- повышение экономической активности через вывод теневого имущества и доходов в легальный оборот, путем внедрения дополнительных стимулов и гарантий декларантам в виде обеспечения неприкосновенности от уголовного преследования лиц, участвующих в процессе добровольного декларирования имущества и доходов;
- обеспечение дополнительных механизмов защиты субъектов предпринимательства и бизнеса в условиях экономического кризиса и пандемии от неправомерных действий правоохранительных органов, путем установления невозможности применения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу по отдельным преступлениям;
- недопущение осложнения эпидемиологической ситуации в местах лишения свободы и следственных изоляторах путем освобождения от уголовной ответственности и наказания отдельных категорий осужденных, обвиняемых и подозреваемых в случае добровольного погашения ими нанесенного государству, обществу или личности ущерба;
- стимулирование добровольного погашения материального ущерба по отдельным экономическим, налоговым и должностным преступлениям, а также преступлениям против собственности, против интересов службы в коммерческих и иных организациях;
- создание условий для снижения нагрузки на следственные и судебные органы, а также на органы исполнения наказаний.
Предлагаемые законопроектом нормы также позволят сократить расходы государства на содержание осужденных и следственно-арестованных лиц и направлены на гуманизацию уголовной ответственности за отдельные экономические и налоговые преступления, а также преступления против собственности, интересов службы в коммерческих и иных организациях. При этом, данные нормы обеспечат наказуемость за вышеуказанные преступления без лишения свободы, что позволит сохранить оступившегося человека в обществе и предоставит возможность на его исправление.
Относительно предлагаемых изменений в Уголовный кодекс КР.
1. Предлагаемые изменения предусматривают освобождение от уголовной ответственности и наказания в случае добровольного возмещения ущерба лицами, совершившими отдельные преступления:
- против собственности;
- против порядка осуществления экономической деятельности;
- в денежно-кредитной и валютной сфере;
- против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
По нижеуказанным 9 статьям УК предлагается освобождение от уголовной ответственности и наказания лиц при условии добровольного возмещения ущерба:
- статья 205. Присвоение или растрата вверенного имущества;
- статья 209. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием;
- статья 211. Незаконная предпринимательская или банковская деятельность;
- статья 213. Лжепредпринимательство;
- статья 216. Монополистические действия и ограничение конкуренции;
- статья 218. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг);
- статья 221. Разглашение коммерческой, банковской тайны, тайны налогоплательщика;
- статья 222. Инсайдерские сделки на рынке ценных бумаг;
- статья 223. Экономическая контрабанда.
Тем самым лица, выполнившие условия о добровольном возмещении ущерба подлежат освобождению от ответственности как на стадии расследования уголовного дела и рассмотрения дела судом, так и осужденные, отбывающие наказания лица.
2. По нижеуказанным 6 статьям УК предлагается освобождение от ответственности в случае возмещения ущерба, либо суммы подкупа или получения незаконного вознаграждения в двукратном размере:
- статья 224. Незаконная выдача кредита;
- статья 233. Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации, совершенное служащим государственного или муниципального предприятия, хозяйственного общества в котором имеется акции или доли государства;
- статья 234. Нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов или тендеров;
- статья 235. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами, аудиторами, экспертами или оценщиками;
- статья 237. Коммерческий подкуп.
Все предлагаемые нормы отражены в примечаниях к соответствующим статьям УК. Кроме этого, в качестве профилактической меры, освобождение от уголовной ответственности и наказания лиц на основании возмещения ущерба по вышеуказанным статьям УК не будут применяться в случае повторного совершения преступления.
Источник: Кабар
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