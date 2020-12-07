Мужчина, угрожая бывшей жене, требовал ее отказаться от алиментов и имущества

Задержаны лица, причастные к семейному насилию.
Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.
Днем 4 декабря на одной из улиц Иссык-Атинского района к местной жительнице подошла группа мужчин, среди которых был ее бывший муж. По ее словам, они, угрожая, требовали от женщины отказать от алиментов и имущества супруга.
В тот же день жительница обратилась в милицию, и данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по ст. 75 («Насилие в семье») Кодекс о проступках.
Кроме этого, ранее 2 декабря женщина также обращалась в правоохранительные органы в отношении своего бывшего мужа. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по ст. 75 («Насилие в семье») Кодекс о проступках.
Инцидент взят на контроль руководства ГУВД Чуйской области. Подозреваемые 7 декабря были доставлены в милицию.
Также женщине планируется выдача охранного ордена.
Ведется следствие.
Источник: svodka.akipress.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!