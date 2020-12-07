Мужчина, угрожая бывшей жене, требовал ее отказаться от алиментов и имущества

Задержаны лица, причастные к семейному насилию.

Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Днем 4 декабря на одной из улиц Иссык-Атинского района к местной жительнице подошла группа мужчин, среди которых был ее бывший муж. По ее словам, они, угрожая, требовали от женщины отказать от алиментов и имущества супруга.

В тот же день жительница обратилась в милицию, и данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по ст. 75 («Насилие в семье») Кодекс о проступках.

Кроме этого, ранее 2 декабря женщина также обращалась в правоохранительные органы в отношении своего бывшего мужа. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по ст. 75 («Насилие в семье») Кодекс о проступках.

Инцидент взят на контроль руководства ГУВД Чуйской области. Подозреваемые 7 декабря были доставлены в милицию.

Также женщине планируется выдача охранного ордена.

Ведется следствие.

Источник: svodka.akipress.org