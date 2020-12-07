Минфин: В реестр для освобождения от уплаты процентов включены 673 тыс кредитов

В реестр для освобождения от уплаты процентов включены 673 тыс кредитов

В рамках поддержки заемщиков, которые получили кредиты до 100 тыс. сомов и попали в трудную ситуацию, освобождению от выплаты процентов подлежат 673 тысячи кредитов. Такую информацию предоставили в Министерстве финансов.

«Получателями кредитных средств до 100 тысяч сомов, в основном, являются граждане, не имеющие постоянный доход или семейный доход которых формируется только за счет заработной платы. Согласно данным Нацбанка, от освобождения процентов подлежат более 673 тысяч кредитов, на данные цели потребуется порядка 1 млрд 253 млн 200 тысяч сомов», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что между Минфином и 248 финансово-кредитными организациями в течении декабря будут заключены соглашения о субсидировании начисляемых процентов за 3 месяца.

Напомним, 13 ноября Садыр Жапаров подписал постановление правительства об оказании поддержки заемщикам. В документе указывалось, Минфину предусмотреть в бюджете на 2021 год 1 млрд 253 млн 216 тысяч сомов для поддержки заемщиков.

Источник: Элгезит