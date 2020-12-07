"Почему ура-патриоты не приходят на обсуждения новой Конституции?"

Сейчас Кыргызстан переживает детскую болезнь демократии.

Об этом сегодня на пресс-конференции конституционного совещания заявил заведующий лабораторией проблем социально-гуманитарной образовательной области Кыргызской академии образования Муратбек Иманкулов.

Он объяснил, чем занимаются члены конституционного совещания и призвал патриотов, выступающих против изменения главного документа страны, внести свои конкретные предложения.

"Мы считаем, что Кыргызстан переживает детскую болезнь демократии. Последние 30 лет показали, что хоть мы и называемся островком демократии в ЦА, многие демократические традиции у нас не закрепились. Это видно при обсуждении изменения Конституции - когда обсуждаются различные мнения и многие люди не хотят прийти к консенсусу, взаимно приемлемым решениям. Они хотят протолкнуть только свои идеи и проекты. Мы же хотим, чтобы Конституция работала и открывала путь развития и возможностей для страны. Чтобы не мешала процветанию Кыргызстана, при приходе инвесторов, при выстраивании отношений с зарубежными странами. Хочу обратиться к гражданам, к тем, кто критикует, не приходя на заседания отрицают, отвергают саму мысль изменений. Если вы патриоты родины, приходите, укажите конкретные недостатки, помогите исправить, то что мы не видим. Тогда мы создадим хороший документ, который не будет стыдно оставить будущим поколениям", - высказался Иманкулов.

Коллегу поддержал доктор философских наук Нур Саралаев.

"Мы с 20 ноября по указу и.о. президента и торага Жогорку Кенеша работаем над новым проектом Конституции, разделились на 3 секции. У каждой есть своя функция рассмотрения проблем. Сегодня поставлен вопрос об изменении Конституции 2010 года - оправдала она себя или нет. Если да, то почему в октябре произошел такой общественно-политический процесс? С другой стороны, факты свидетельствую, что в старой Конституции есть недостатки, не учтено мнение народа, его возможностей. Поэтому стоит вопрос об изменении, чтобы наша Конституция была близка к душе и мыслям кыргызского народа", - сказал Саралаев.

Он отметил, что ранняя Конституция принималась за закрытыми дверями.

"А сегодня конституционное совещание - это диалог, дверь всегда открыта. Почему ура-патриоты не приходят и не участвуют в обсуждении конституции", - возмутился Нур Саралаев.

Источник: vb.kg