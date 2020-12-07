Будет принята Конституция, защищающая интересы граждан – член КС

Будет принята Конституция, защищающая интересы граждан.

Об этом на заседании сообщил член Конституционного совещания, писатель, общественный деятель Чолпонбек Абыкеев.

Он напомнил, что Конституцию меняли уже 9 раз. «Каждый президент менял Основной закон под себя. Акаев менял, потом Бакиев три раза менял, потом Атамбаев», - сказал он.

Абыкеев отмечает, что сейчас более 100 человек работают над проектом новой Конституции. «Будет принята Конституция, которая будет защищать интересы граждан», - сказал он.

Чолпонбек Абыкеев дополнил, что сейчас рассматривается вариант введения ответственности президента, а также его отсчитывания перед народом.

«Сейчас рассматривается вариант, что президент будет отчитываться перед народным курултаем», - сказал он.

Источник: Кабар