Будет принята Конституция, защищающая интересы граждан – член КС

Будет принята Конституция, защищающая интересы граждан.
Об этом на заседании сообщил член Конституционного совещания, писатель, общественный деятель Чолпонбек Абыкеев.
Он напомнил, что Конституцию меняли уже 9 раз. «Каждый президент менял Основной закон под себя. Акаев менял, потом Бакиев три раза менял, потом Атамбаев», - сказал он.
Абыкеев отмечает, что сейчас более 100 человек работают над проектом новой Конституции. «Будет принята Конституция, которая будет защищать интересы граждан», - сказал он.
Чолпонбек Абыкеев дополнил, что сейчас рассматривается вариант введения ответственности президента, а также его отсчитывания перед народом.
«Сейчас рассматривается вариант, что президент будет отчитываться перед народным курултаем», - сказал он.
Источник: Кабар
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