Доктор филологических наук: Нынешняя Конституция привела к тому, что власть перестала принадлежать народу

Нынешняя Конституция привела к тому, что власть перестала принадлежать народу.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил член конституционного совещания, доктор филологических наук Нур Саралаев.

«Мы сейчас разрабатываем проект новой Конституции и верим, что в будущем она будет служить народу. Это наша главная цель. Нынешняя Конституция привела к тому, что народ перестал быть хозяином власти. Это все видно, все понятно. В результате у нас появился политический кризис и общественный кризис. Конечно, много объективных причин, но также много субъективных», - сказал Саралаев.

По его словам, сейчас столько вопросов, оправдала ли нынешняя Конституция себя или нет? Если она оправдала, то почему в октябре произошел этот политический процесс? Факты указывают, что Конституция, принятая в 2010 году не оправдала ожидания и веру народа.

Источник: Кабар