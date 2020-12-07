Милиция отреагировала на пост женщины, попросившей о помощи в соцсетях

Милиция отреагировала на пост женщины, попросившей о помощи в соцсетях

Сотрудники ГУВД Чуйской области отреагировали на призыв жительницы села Новопокровка о помощи, который она 6 октября опубликовала в соцсетях. Об этом сегодня сообщают в пресс-службе областного УВД.

Напомним, женщина попросила власти защитить ее от бывшего супруга и его друзей. Она рассказала, что стала жертвой домашнего насилия. По ее словам, бывший муж угрожает ей физической расправой. В своем сообщении женщина также рассказала, что у нее пятеро детей. Из-за постоянных побоев со стороны мужа она была вынуждена развестись. В областном ГУВД эту информации подтвердили.

«После публикации сотрудники милиции выехали на место происшествия. Со слов пострадавшей, под угрозой физической расправы бывший супруг и его друзья потребовали у нее отказаться от алиментов и претензий на совместно нажитое имущество. По факту произошедшего начато расследование. Дело находится на контроле руководства ГУВД Чуйской области», — сообщили в пресс-службе.

Сегодня в милицию были доставлены указанные в заявлении потерпевшей люди. Сотрудниками МВД готовятся документы для выдачи заявительнице охранного ордера.

Источник: 24.kg